Polizei Hagen / Ladendieb versteckte Diebesgut im Kinderwagen

Ladendieb versteckte Diebesgut im Kinderwagen

Hagen - Ein aufmerksamer Ladendetektiv erwischte am Dienstag in der Mittagszeit einen jungen Mann, der mit Kinderwagen und Ehefrau getarnt, in einem Supermarkt in der Innenstadt einen Ladendiebstahl beging. Der 23-Jährige packte Kosmetikartikel im Wert von 30 Euro in den Kinderwagen legte. Als er dann die Kasse ohne etwas zu Zahlen passierte, sprach der Zeuge das Pärchen an. Da sie sich nicht ausweisen konnten, informierte er die Polizei. Nach der Identitätsfeststellung konnten die beiden ihren Weg fortsetzen, einen Grund für den Diebstahl nannten sie nicht. Die eingesetzten Polizisten legten eine Anzeige vor.

