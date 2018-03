Polizei Hagen / Ladendieb wehrt sich

Ladendieb wehrt sich

Hagen - Kurz vor Ladenschluss am Freitagabend wird ein 43-jähriger in einem Kaufhaus in Altenhagen bei einem Ladendiebstahl beobachtet.

Als er dann angesprochen wurde, kam es zu einer Rangelei. Erst nach Androhung von Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes führte dazu, dass der Beschuldigte ruhiger wurde.

Die weiteren Ermittlungen übernahm dann die Polizei.

