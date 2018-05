Polizei Hagen / Ladendieb wird wiedererkannt - Vorläufige Festnahme

Ladendieb wird wiedererkannt - Vorläufige Festnahme

Hagen - Am Montag, 28.05.2018, kam es zu einem Ladendiebstahl in der Innenstadt. Gegen 19:00 Uhr betrat ein 48-jähriger Mann ein Bekleidungsgeschäft am Friedrich-Ebert-Platz. Zuerst gelang ihm dies unbemerkt. Die Filiale hatte bereits vor einiger Zeit ein Hausverbot gegen ihn ausgesprochen. Als der Mann das Geschäft verlassen wollte, erkannten ihn zwei Detektive (50, 40) wieder. Da der 48-Jährige eine auffällige Tasche trug und er schon öfter wegen Diebstählen in Erscheinung trat, hielten sie ihn auf. Wenig später stand fest: Auch dieses Mal hatte der Mann eine Hose in seiner Tasche an den Alarmsystemen vorbeigeschmuggelt, ohne zu bezahlen. Die hinzugerufenen Polizisten überprüften die Personalien des Diebes. Da er keinen festen Wohnsitz aufweisen konnte, nahmen die Beamten ihn nach Rücksprache mit der Hagener Staatsanwaltschaft vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

