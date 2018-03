Polizei Hagen / Ladendiebe festgenommen

Ladendiebe festgenommen

Hagen - Zwei junge Männer, 19 und 22 Jahre alt, hielten sich am Dienstagnachmittag in einem Sportgeschäft an der Weststraße auf und ein aufmerksamer Ladendetektiv befand sich gerade in ihrer Nähe, als sich die beiden darüber unterhielten welche Jacken sie "mitgehen lassen" würden. Im Anschluss konnte der Zeuge beobachten, wie die beiden zwei Daunenjacken mit in eine Umkleidekabine nahmen und wenig später wieder herauskamen. Die Kleidungsstücke konnte der Detektiv nicht mehr sehen, allerdings war eine Tasche nun sichtbar gefüllt und vor dem Geschäft sprach er die beiden Verdächtigen an. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um eine präparierte "Klautasche" handelte, die von den hinzugerufenen Polizisten sichergestellt wurde. Die beiden Männer verbrachten die Nacht zu Mittwoch im Polizeigewahrsam. Der 19-Jährige konnte nach seiner Vernehmung durch die Kripo seinen Weg fortsetzen. Sein Kumpan war bereits wiederholt durch Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten, er wird in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft mit dem Ziel der Festnahme einem Richter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Pressestelle Ulrich Hanki Telefon: 02331/986 15 11 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha