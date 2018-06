Polizei Hagen / Ladendiebin lässt Waren in Handtasche und ...

Ladendiebin lässt Waren in Handtasche und Kinderwagen verschwinden

Hagen - Am Mittwoch beobachteten zwei Ladendetektive gegen 17.15 Uhr eine Frau, die in einem Supermarkt auf der Eilper Straße mehrere Bekleidungsstücke und einige Lebensmittel in ihrer Handtasche und in einem Kinderwagen verschwinden ließ. Die 38-jährige Ladendiebin begab sich zur Kasse und bezahlte einige andere Lebensmittel. Dann verließ sie den Supermarkt, ohne die im Kinderwagen und der Handtasche versteckten Waren zu bezahlen. Die 38-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

