Polizei Hagen / Ladendiebin wird gesucht - Festnahme erfolgt

Ladendiebin wird gesucht - Festnahme erfolgt

Hagen - Am Dienstag, 27.03.2018, kam es zu einer Festnahme nach einem Ladendiebstahl. Gegen 15:30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in der Innenstadt eine Frau (58). In einem Bekleidungsgeschäft nahm sie diverse Anziehsachen mit in eine Kabine. In dieser hielt sie sich auffällig lange auf. Anschließend kam sie mit einer ausgebeulten Jacke wieder heraus. Sie verließ das Geschäft, ohne etwas zu bezahlen. Der Detektiv hielt die Frau auf und rief die Polizei. Schnell stand fest, dass eine Tasche unter der Jacke trug. Diese war präpariert, um Alarmsicherungen zu umgehen. In ihr befand sich Ware im Wert von fast 600 Euro. Die bereits durch zwei Staatsanwaltschaften Gesuchte wurde festgenommen. Die "Klautüte" stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen dauern an.

