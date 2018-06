Polizei Hagen / Lebensmittelautomat aufgebrochen - Steak und ...

Lebensmittelautomat aufgebrochen - Steak und Eier gestohlen

Hagen - Am Sonntag, 03.06.2018, kam es zu einem Aufbruch in Vorhalle. Gegen 01:15 Uhr fuhr eine 27-Jährige an einem Lebensmittelautomaten in der Straße Werdringen vorbei. Dort nahm sie zunächst 4-5 Personen wahr. Eine von ihnen beschrieb sie als 20-25 Jahre alt, korpulent und dunkelhaarig. Wenig später, gegen 02:00 Uhr, fuhr sie auf dem Rückweg erneut an dem Automaten vorbei. Dieser war nun beschädigt. Die Hagenerin verständigte die Polizei. Schnell stand fest, dass zwei Pakete Steaks und mehrere Packungen mit Eiern gestohlen wurden. Vermutlich schlugen die Täter die Glasscheibe mit einem Stein ein. Der Schaden beläuft sich auf über 300 Euro. Ob die Personengruppe mit dem Vorfall in Verbindung steht, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02331 986 2066 bei der Kripo zu melden.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Sebastian Hirschberg Telefon: 02331/986 15 12 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -