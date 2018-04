Polizei Hagen / Mobiltelefon entwendet

Mobiltelefon entwendet

Hagen - Am Montagabend gegen 21.30 Uhr befand sich ein 56 Jahre alter Mann zu Fuß in der Badstraße auf dem Weg zwischen Volmepark und Emilienplatz. Während er mit seinem Handy telefonierte, kamen ihm drei junge Männer entgegen und kaum, dass sie einander passiert hatten, griff einer von ihnen von hinten zu und nahm ihm ohne Gewaltanwendung das Mobiltelefon aus der Hand. Anschließend liefen die drei in Richtung Park davon. Der Geschädigte konnte lediglich sagen, dass die jungen Männer dunkel gekleidet waren. Hinweise bitte an die 986 2066.

