Polizei Hagen / Motorradfahrerin prallt gegen Pkw

Motorradfahrerin prallt gegen Pkw

Hagen - Am Dienstagmorgen verletzte sich eine Motorradfahrerin in Kückelhausen so schwer, dass sie vorsorglich stationär in ein Krankenhaus kam. Gegen 06.30 Uhr bog ein 34-jähriger Ford-Fahrer aus Richtung Hördenstraße kommend in den Seitenarm des Konrad-Adenauer-Rings und nach Angaben von Zeugen geriet er dabei auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich befuhr eine 54 Jahre alte Frau mit einer Honda den Seitenarm des Rings in Gegenrichtung. Es kam zum Frontalzusammenstoß und die Zweiradfahrerin stürzte zu Boden. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort brachte der alarmierte Rettungswagen die Verletzte ins Krankenhaus, an den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 7000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden.

