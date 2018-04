Polizei Hagen / Nach Trunkenheitsfahrt Schnaps-Cola an ...

Nach Trunkenheitsfahrt Schnaps-Cola an Tankstelle bestellt - Anschließend Widerstand

Hagen - Am Dienstag, 24.04.2018, rief die 36-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle die Polizei. Kurz zuvor, gegen 13:10 Uhr, betrat ein Mann (21) dem Verkaufsraum. Er roch stark nach Alkohol und wollte ein Bier, sowie ein Schnaps-Cola-Gemisch, erwerben. Die Angestellte fragte den Mann nach seinem Ausweis, da er sehr jung aussah. Zunächst hielt er einen Firmenausweis ohne Geburtsdatum vor. Als er dann angab, seinen richtigen Ausweis aus dem Auto holen zu wollen, wurde die Mitarbeiterin hellhörig. Sie wies den Mann darauf hin, dass er alkoholisiert kein Auto fahren dürfe. Anscheinend ließ ihn diese Warnung unberührt. Er stieg in seinen Opel und fuhr in Richtung Feithstraße davon. Die 36-Jährige verständigte die Polizei und gab das Kennzeichen durch. Eine Streifenwagenbesatzung traf den 21-Jährigen in seiner Wohnung in Boele an. Er lehnte einen freiwilligen Alkoholtest genauso vehement ab, wie er sich gegen eine entsprechend folgende Blutprobenentnahme sperrte. Die Beamten mussten den Mann zu Boden bringen und ihm Handschellen anlegen. Anschließend entnahm ihm ein Arzt im Polizeigewahrsam drei Blutproben. Eine erste Auswertung ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Sebastian Hirschberg Telefon: 02331/986 15 12 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha