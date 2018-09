Polizei Hagen / Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Hagen - Am 14.07.2018 entwendete ein unbekannter Täter einem 59jährigen Mann in einem Supermarkt in Altenhagen die Geldbörse, in der sich u.a. 300 Euro befanden. Die Börse hatte das Opfer in einer Tasche, die es über den Einkaufswagen gehangen und nur kurz aus den Augen gelassen hatte. Über die Kamera des Supermarktes wurde der Täter fotografiert. Für die Veröffentlichung des Fotos liegt ein Gerichtsbeschluss vor. Die Polizei Hagen bittet um Hinweise zur Identität der Person unter 986-2066.

