Polizei Hagen / Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Betrug - ...

Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Betrug - Wer kennt diese Frauen?

Hagen - Bereits am 26.06. gegen 13.00 Uhr entwendeten Unbekannte in einem Café in der Innenstadt einer 77-jährigen Hagenerin die komplette Handtasche mitsamt EC-Karte. Bereits wenige Minuten später fertigte eine Überwachungskamera Aufnahmen von zwei dringend tatverdächtigen Frauen beim Verlassen einer nahe gelegenen Bank. Zuvor hatten diese an einem Geldautomaten 550 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben. Da ihre Identität nicht ermittelt werden konnte, erließ das Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 02331-986 2066.

