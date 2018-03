Polizei Hagen / Pkw-Aufbrecher zerschneidet Cabriodach

Pkw-Aufbrecher zerschneidet Cabriodach

Hagen - Einen hohen Schaden hat ein bislang unbekannter Täter am Montagnachmittag an einem Cabrio hinterlassen. Der Halter eines Audi A4 hatte sein schwarzes Cabriolet gegen 15.45 Uhr auf dem Parkstreifen der Spannstiftstraße parkend abgestellt. Als er gegen 17.00 Uhr weiterfahren wollte, bemerkte er den etwa 23 cm langen Schnitt in dem Verdeck, direkt über dem Beifahrersitz. Dort hing die Softshelljacke des 38 Jahre alte Fahrzeughalters über der Kopfstütze und der Unbekannte hatte sie durch den Schlitz herausgezogen und entwendet. Der Sachschaden ist um ein vielfaches höher als der Wert der Beute. Hinweise bitte an die 986 2066.

