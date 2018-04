Polizei Hagen / Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Hagen - Gegen 12.35 Uhr befuhr eine 38 Jahre alte Renault-Fahrerin die Berliner Straße in Fahrtrichtung Haspe auf dem linken von zwei Fahrstreifen. In Höhe des Rehsieper Wegs wechselte ein Linienbus, gesteuert von einem 57-jährigen Fahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen und es kam zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision verletzte sich die Pkw-Fahrerin leicht und ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

