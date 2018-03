Polizei Hagen / Randalierer kam ins Polizeigewahrsam

Randalierer kam ins Polizeigewahrsam

Hagen - Am Samstagabend verständigte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei, nachdem er mit einem Randalierer aneinander geraten war. Der Zeuge beobachtete im Rahmen seiner Arbeit gegen 22.00 Uhr einen jungen Mann, der sich im Automatenbereich einer Bank in der Hagener Innenstadt aufhielt und mehrfach von innen gegen eine Scheibe schlug. Er sprach den Randalierer an und forderte ihn auf, den Bereich zu verlassen. Daraufhin schlug der zunächst Unbekannte dem Wachmann ins Gesicht, sodass der wiederrum den Randalierer zu Boden brachte und bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der deutlich alkoholisierte 18-Jährige aggressiv, sodass er den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbringen musste.

