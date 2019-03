Polizei Hagen / Rangelei zwischen zwei Personengruppen

Rangelei zwischen zwei Personengruppen

Hagen - Am frühen Samstagmorgen stiessen zwei 20-jährige Geschädigte in der Hagener Innenstadt in der Nähe der Springe auf eine unbekannte sechsköpfige Personengruppe. Es kam zu verbalen Auseinandersetzungen, die darin ausuferten, dass die beiden Geschädigten zu Boden geschubst wurden. Dabei wurde ein Uhrenarmband beschädigt. Es kam zu keinen weiteren Tathandlungen und die beiden Geschädigten blieben soweit bekannt unverletzt.

