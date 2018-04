Polizei Hagen / Raser auf der Volmetalstraße

Raser auf der Volmetalstraße

Hagen - Polizeibeamte des Hagener Verkehrsdienstes führten am Mittwochnachmittag für etwa zwei Stunden Geschwindigkeitsmessungen auf der Volmetalstraße in Fahrtrichtung Innenstadt durch. Die meisten Fahrzeugführer hielten sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, 20 Autofahrer wurden allerdings von der Messanlage erfasst und fünf waren so schnell, dass nun Anzeigen auf sie zukommen. Auf die beiden Spitzenreiter, einen 25-jährigen BMW-Fahrer mit 115 km/h und einen 28-jährigen Seat-Fahrer mit 94 km/h, kommen Bußgelder in Höhe von 480 und 200 Euro zu, sowie Fahrverbote von drei, beziehungsweise einem Monat.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Pressestelle Ulrich Hanki Telefon: 02331/986 15 11 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha