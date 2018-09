Polizei Hagen / Raub im Bahnhofsviertel

Raub im Bahnhofsviertel

Hagen - Am frühen Samstag Morgen (22.09.2018) kam es in der Straße Am Hauptbahnhof zu einen Raubdelikt auf der Straße. Gegen 04:00 Uhr beging der 18 jährige Geschädigte aus Herdecke mit zwei ihm unbekannten Personen die Straße Am Hauptbahnhof in Richtung Altenhagener Brücke. Plötzlich traktierten ihn die beiden Begeleiter zunächst mit Fäusten und einem Schlagstock und versuchten in den Besitz der Sporttasche des jungen Mannes zu gelangen. Da dieser aber die Tasche nicht los ließ setzten die beiden unbekannten Täter ein Springmesser ein. Als der Geschädigte die Tasche schließlich los ließ flüchteten die beiden Männer mit der Tasche in Richtung Märkischer-Ring und dann weiter in Richtung Adolfstraße. Die beiden Tatverdächtigen werden von der äußeren Erscheinung als arabisch aussehend beschrieben. Beide sollen ca. 18 - 22 Jahre alt sein und trugen zur Tatzeit jeweils dunkle Oberbekleidung und Jeanshosen. Einer der Männer soll eine Lederjacke getragen haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 / 986 2066 entgegen. (tr)

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an: Einsatzleitstelle Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha