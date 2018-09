Polizei Hagen / Restauranteinbruch in den Elbershallen

Restauranteinbruch in den Elbershallen

Hagen - In der Nacht vom 24.09.2018 auf den 25.09.2018 kam es in einem Restaurant auf dem Elbersgelände zu einem Einbruchdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu dem Lokal, indem sie eine Glasscheibe neben einer Notausgangstür einschlugen und diese Tür durch das entstandene Loch öffneten. Die Einbrecher stahlen einen Zigarettenautomaten, ein Küchengerät sowie zwei Registrierkassen, in denen sich jedoch kein Geld befand. Der Zigarettenautomat konnte kurz darauf aufgebrochen in der Volme gefunden werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 986-2066 entgegen.

