Polizei Hagen / Rollerfahrer leicht verletzt

Rollerfahrer leicht verletzt

Hagen - Bei einem Verkehrsunfall in Haspe zog sich am Montagmorgen ein Schüler leichte Verletzungen zu. Gegen 09.00 Uhr befuhr der 15-Jährige mit einem Mofa die Enneper Straße in Richtung Gevelsberg. Als er vom linken der beiden Fahrstreifen aus nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, musste er anhalten und den Gegenverkehr passieren lassen. Ein nachfolgender 46 Jahre alter Ford-Fahrer gab an, durch die tiefstehende Sonne die Situation nicht erkannt zu haben und er prallte auf den stehenden Roller. Durch den Anstoß wurde der 15-Jährige über den Lenker geschleudert, er kam zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte er seinen Weg fortsetzen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei 2000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

