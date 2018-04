Polizei Hagen / Sachbeschädigung beobachtet

Sachbeschädigung beobachtet

Hagen - Ein 10-jähriges Mädchen beobachtete am Mittwoch gegen 18.40 Uhr in der Augustastraße eine junge Frau, die sich in Begleitung von drei Männern an einem roten Lkw zu schaffen machte. Die Unbekannte steckte eine Plastikgirlande an, die um die Fahrzeugantenne gewickelt war. Durch die Hitzeentwicklung verschmolz das Plastikmaterial mit der Antenne, tropfte auf den Lack und beschädigte so den Lkw. Die aufmerksame kleine Zeugin teilte den Vorfall ihrer Mutter mit und die benachrichtigte die Polizei. Weiterführende Hinweise bitte an die 986 2066.

