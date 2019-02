Polizei Hagen / Sachbeschädigung im Hameckepark

Sachbeschädigung im Hameckepark

Hagen - In der Zeit vom 15.02.2019 bis zum 16.02.2019 beschädigten unbekannte Täter eine Laterne im Hameckepark so stark, dass diese umfiel. An der Laterne in der Nähe der Skateranlage entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

