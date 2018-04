Polizei Hagen / Sattelzugmaschine verliert Auflieger

Sattelzugmaschine verliert Auflieger

Hagen - Am Mittwochmorgen verursachte ein Lkw-Fahrer einen größeren Verkehrsstau auf der B7 im Übergangsbereich der Wehringhauser in die Berliner Straße. Gegen 06.30 Uhr hatte der Trucker mit einem Sattelzug ein Firmengelände verlassen und fuhr auf die Bundesstraße. Dort löste sich der zuvor angekoppelte Auflieger von der Zugmaschine und kam quer auf den beiden Fahrspuren in Richtung Haspe führerlos zu stehen. Um die Fahrbahn räumen zu können, mussten die Mitarbeiter des Unternehmens zunächst die mit Stückgut beladenen Paletten mittels Gabelstapler vom Auflieger heben um ihn anschließend zurück auf das Gelände zu befördern. Erst gegen 08.15 Uhr war die Straße wieder frei. Zur Klärung der Ursachen für den Vorfall legten die eingesetzten Polizisten eine Anzeige vor, an dem Sattelzug entstand leichter Sachschaden.

