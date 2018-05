Polizei Hagen / Schlägerei in Hagener Schnellrestaurant

Schlägerei in Hagener Schnellrestaurant

Hagen - In den frühen Morgenstunden des 1. Mai treffen der 42-jährige Beschuldigte und der 36-jährige Geschädigte in der Hagener City in einem Fastfoodrestaurant aufeinander.

Der Geschädigte trägt eine Platzwunde an der Schläfe und eine Hautabschürfung am linken Handgelenk davon. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Hagener Krankenhaus zugeführt.

Beide Kontrahenten standen erheblich unter Alkoholeinfluß.

Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis.

Eine 23-jährige Zeugin teilte der Polizei mit, dass der Beschuldigte nach einem Streit im Ladenlokal vor dem Geschäft eine Bierflasche an den Kopf des Geschädigten geworfen hat.

Jetzt erwartet den Täter ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

