Polizei Hagen / Schwerpunkteinsatz gegen Einbrecher im Hagener ...

Schwerpunkteinsatz gegen Einbrecher im Hagener Stadtgebiet

Hagen - Zum sechsten Mal in diesem Jahr führte die Polizei Hagen im Laufe des Dienstags Schwerpunktkontrollen zur Verhinderung von Tageswohnungseinbrüchen durch. Die teils zivilen, teils uniformierten Einsatzkräfte kontrollierten an festen Punkten und durchstreiften Wohngebiete, um gezielt nach Einbrechern Ausschau zu halten. Einsatzleiter EKHK Carl stellte fest: "Entgegen der landläufigen Meinung, Einbrüche würden überwiegend nachts begangen, sind es die Einbrüche zur Tageszeit, die uns am häufigsten beschäftigen." Die Täter nutzen aus, wenn ihre Opfer auf der Arbeit oder anderweitig unterwegs sind. Zielrichtung des Einsatzes waren Personen- und Fahrzeugkontrollen, um Straftäter zu identifizieren, Tatzusammenhänge zu beleuchten sowie Tatbeute oder Tatwerkzeug aufzufinden. Bei Kontrollen in Priorei missachtete ein 55jähriger Mann Anhaltezeichen und entzog sich der Kontrolle. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und fanden den Wagen wenige Hundert Meter weiter am Fahrbahnrand auf. Das Auto war verschlossen, der Fahrer nicht vor Ort. Als Ermittlungen an der Halteranschrift anliefen, stellte sich der Fahrer den Beamten. Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Insgesamt kontrollierte die Polizei 131 Fahrzeuge und 159 Personen zwei Anzeigen und vier Berichte wurden gefertigt. Zusätzlich wurden fünf Verkehrsverstöße geahndet. "Wir haben mit hohem Kontrolldruck wichtige Erkenntnisse erlangt und waren in vielen Hagener Bereichen sehr präsent", zeigt sich Einsatzleiter Carl zufrieden mit den Ergebnissen. Um den Wohnungseinbruch nachhaltig zu bekämpfen, ist die Polizei aber auf Mithilfe angewiesen.

Die Polizei appelliert:

-Sichern Sie Ihre Wohnung/ Ihr Haus! (kostenlose polizeiliche Beratung: 986-1520) - Seien Sie ein aufmerksamer Nachbar! - Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die 110!

