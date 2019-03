Polizei Hagen / Senior touchiert Fußgängerin auf Parkplatz

Senior touchiert Fußgängerin auf Parkplatz

Hagen - Am Donnerstag, um 11:05 Uhr, ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Am Stift in Hohenlimburg ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 70-jähriger Opelfahrer touchierte beim Ausparken mit seinem Auto eine 53-jährige Fußgängerin im Beinbereich. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Frau vorsorglich in ein Lethmater Krankenhaus. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

