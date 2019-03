Polizei Hagen / Senioren erhalten Anrufe von angeblichen ...

Senioren erhalten Anrufe von angeblichen Polizeibeamten

Hagen - Am Mittwoch erhielten mehrere vornehmlich ältere Bürgerinnen und Bürger in den Nachmittags- und Abendstunden Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Man habe Erkenntnisse, dass bei den Angerufenen eingebrochen werden soll. Der angebliche Polizist wollte die Senioren dann dazu veranlassen, ihre Wertgegenstände an einen "Kollegen" auszuhändigen. In einem Fall erhielt ein älterer Mann noch den Anruf eines angeblichen Versicherungsangestellten. Glücklicherweise bemerkten alle Seniorinnen und Senioren die Betrugsversuche und beendeten die Telefonate.

