Polizei Hagen / Standrohr entwendet

Standrohr entwendet

Hagen - Bei einem Diebstahl an einer Baustelle erbeuteten bislang unbekannte Täter ein Standrohr zur Wasserversorgung. Bei dem Rohbau in der Knüwenstraße hatten die Mitarbeiter den Anschluss am Freitag in einem bereits fertig gestellten Raum gelagert und bei der Wiederaufnahme der der Tätigkeiten am Montagmorgen den Diebstahl bemerkt. Sie suchten sämtliche Bereiche der Baustelle ab, das Standrohr im Wert von über 1000 Euro blieb verschwunden. Zeugen, die weiterführende Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl geben können, melden sich bei der Kripo unter der 986 2066.

