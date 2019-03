Polizei Hagen / Streit am Arbeitsplatz führt zu Festnahme

Streit am Arbeitsplatz führt zu Festnahme

Hagen - Ein 30-jähriger Hagener rief am Dienstagmittag die Polizei, weil er einen Streit auf seiner Arbeitsstelle in der Minervastraße hatte. Die Polizei rückte aus, um den Streit zu schlichten. Bei der Überprüfung fiel auf, dass der Anrufer selbst einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen über 455 Euro oder neun Tage Freiheitsstrafe offen hatte. Da das Geld nicht beizubringen war, transportierte ihn die Streifenwagenbesatzung direkt in die JVA Hagen.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Pressestelle Michael Siemes Telefon: 02331/986 15 11 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha