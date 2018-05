Polizei Hagen / Streit unter Autofahrern eskaliert

Streit unter Autofahrern eskaliert

Hagen - Am Freitag, 18.05.2018, gegen Mittag eskalierte ein Streit unter Autofahrern auf der Lützowstraße in Hagen. Zunächst waren ein 27 jähriger und ein 45 jähriger Mann aus Hagen über eine Verkehrssituation verbal in Streit geraten. Als ein Anwohner zu den Streitenden hinzu kam und ein Fahrzeug bespuckt wurde eskalierte die Situation vor Ort und es kam zu einem Handgemenge. Im weiteren Verlauf verletzten sich die Beteiligten Personen leicht. Die Hagner Kriminalpolizei wird die Ermittlungen übernehmen. (tr)

