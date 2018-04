Polizei Hagen / Täter mit gefälschten Pässen nach versuchtem ...

Täter mit gefälschten Pässen nach versuchtem Raub in U-Haft

Hagen - Am Dienstag, 10.04.2018, kam es in der Hagener Straße zu einem versuchten Raub. Am Anfang sollte es vermutlich "nur" zu einem Betrug kommen. Der 27-jährige Tatverdächtige bestellte über das Internet ein fast tausend Euro teures Handy. Natürlich unter falschem Namen. Als der Paketbote (42) die Ware zu der Adresse liefern wollte, fing ihn der 27-Jährige auf der Straße ab. Er verlangte unter Vorhalt eines gefälschten Passes die Übergabe des Pakets. Dem Boten erschien die Situation seltsam und gab das Poststück nicht heraus. Daraufhin packte der Tatverdächtige den 42-Jährigen am Kragen und versuchte, die Herausgabe zu erzwingen. Dies gelang ihm nicht, da der Lieferant sich zur Wehr setzte. Der Betrüger flüchtete. Eine Streifenwagenbesatzung konnte ihn anhand der guten Beschreibung wenig später aufgreifen und vorläufig festnehmen. Er führte mehrere gefälschte Dokumente mit sich und stritt zunächst eine Tatbeteiligung ab. Nach intensiver Ermittlungsarbeit der Hagener Kripo stellte sich heraus, dass der 27-Jährige innerhalb der letzten Monate bereits mehrfach und bundesweit in Erscheinung trat. Er wurde einem Richter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen anordnete.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Sebastian Hirschberg Telefon: 02331/986 15 12 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha