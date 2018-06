Polizei Hagen / Trickdiebstahl in der Hospitalstraße

Trickdiebstahl in der Hospitalstraße

Hagen - Am Dienstag befand sich gegen 11.00 Uhr ein 80 Jahre alter Mann in der Hospitalstraße, als sich unvermittelt eine 25 bis 30 Jahre alte Frau an ihn wandte. Sie erweckte den Eindruck, taubstumm zu sein und hielt dem Mann eine Kladde vor. Dabei legte sie nach Angaben des 80-Jährigen eine Hand auf sein Handgelenk und im nächsten Augenblick fiel seine Armbanduhr zu Boden. Beide bückten sich danach, sie war allerdings schneller, ergriff die Uhr, eilte über die Straße und geriet nach wenigen Schritten ins Straucheln. Dabei verlor sie die Kladde und die zuvor erbeutete Uhr, stieg in einen dunklen Pkw und fuhr davon. Der Geschädigte notierte sich die Personalien von zwei Zeugen und erstattete gegen 12.00 Uhr eine Anzeige bei der Polizei. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

