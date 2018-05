Polizei Hagen / Trickdiebstahl in Hohenlimburg

Trickdiebstahl in Hohenlimburg

Hagen - Am Montagnachmittag wartete eine 87 Jahre alte Anwohnerin aus der Kaiserstraße auf einen Mitarbeiter einer Apotheke und hatte deshalb die Wohnungstür einen Spalt weit offengelassen. Gegen 16.45 Uhr betrat dann ein Unbekannter ihre Wohnung und setzte sich zu ihr an den Tisch. Angeblich wollte er Informationen einholen, ob die spätere Geschädigte an einer Busreise teilnimmt und bevor die 87-Jährige den Fremden hinausbitten konnte, gelang es ihm, heimlich ihr Portemonnaie aus dem Rollator zu nehmen. Der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann war sportlich gekleidet, etwa 1,65 Meter groß und hatte kurze dunkle Haare. Er erbeutete etwa 50 Euro und persönliche Papiere. Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 02331-986 2066.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Pressestelle Ulrich Hanki Telefon: 02331/986 15 11 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha