Polizei Hagen / Unbekannte zerstechen Reifen an vier Fahrzeugen

Unbekannte zerstechen Reifen an vier Fahrzeugen

Hagen - Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes haben Unbekannte in Wehringhausen an vier Fahrzeugen des Caritas-Verbands Reifenzerstochen. Am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den Schaden und verständigte die Polizei. Die Autos standen in der Finkenkampstraße, an einem Volkswagen waren beide vorderen Reifen beschädigt, an einem alle vier Reifen und an einem dritten VW der hintere rechte Reifen. Auch an einem Seat war lediglich der rechte Hinterreifen zerstochen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen gemacht haben, melden sich bitte unter der 986 2066.

