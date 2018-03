Polizei Hagen / Unfall in der Innenstadt - Zwei Mercedes prallen ...

Unfall in der Innenstadt - Zwei Mercedes prallen aufeinander

Hagen - Am Montag, 12.03.2018, kam es um 22:15 Uhr zu einem Unfall in der Innenstadt. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr eine 38-jährige Hagenerin mit ihrer A-Klasse den Märkischen Ring in Richtung Volmestraße. Dort wollte sie in die Rathausstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen 60-jährigen Mercedes-Fahrer (E-Klasse), der in die entgegen gesetzte Richtung fuhr. Die 38-Jährige verletzte sich leicht. An beiden Autos entstand ein Schaden von zirka 35.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

