Polizei Hagen / Unfall mit LKW - Frau verletzt

Unfall mit LKW - Frau verletzt

Hagen - Am Dienstag, 22.05.2018, kam es zu einem Verkehrsunfall im Hagener Norden. Dort fuhr ein LKW gegen 10:30 Uhr auf der Schwerter Straße in Richtung Verbandsstraße. Der 62-jährige Führer übersah nach ersten Ermittlungen einen Renault, welcher rechts neben ihm in dieselbe Richtung fuhr. Als er mit seinem Sattelzug die Spur wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Renault der 58-Jährigen wurde durch den Aufprall um 180 Grad gedreht und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto mussten die Polizisten abschleppen lassen, da es nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Schaden von zirka 10.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

