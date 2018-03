Polizei Hagen / Unfall unter Alkoholeinwirkung

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Hagen - Erhebliche Folgen kommen auf eine Autofahrerin zu, die am Dienstagabend betrunken einen Unfall verursacht hatte. Gegen 19.45 Uhr befuhr ein 71 Jahre alter Seat-Fahrer die Kapellenstraße in Richtung Fritz-Reuter-Straße. Unvermittelt setzte eine 55 Jahre alte Toyota-Fahrerin rückwärts aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn und es kam zu einer leichten Berührung der Fahrzeuge. Schon im ersten Gespräch bemerkten sowohl der Seat-Fahrer als auch ein unbeteiligter Zeuge, der sich als Fußgänger an der Unfallstelle aufgehalten hatte, dass die 55-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war. Bei den hinzugezogenen Polizeibeamten führte sie einen Vortest durch, der deutlich positiv ausfiel. Die Toyota-Fahrerin musste mit zur Blutprobe, sie ist ihren Führerschein los und die Polizisten legten eine Anzeige vor.

