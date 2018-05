Polizei Hagen / Vandalen zünden Sitzbank an

Vandalen zünden Sitzbank an

Hagen - In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte an einer Sitzbank auf einem Spielplatz an der Röntgenstraße gezündelt. Ein Anwohner hatte gegen 03.00 Uhr die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Polizei war der räumlich begrenzte Brand bereits gelöscht. Der größte Teil der Plastiksitzfläche war durch die Hitzeentwicklung geschmolzen und auf den Boden getropft, die Lehne war ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise auf den oder die mutmaßlichen Täter bitte an die 986 2066.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Pressestelle Ulrich Hanki Telefon: 02331/986 15 11 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha