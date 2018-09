Polizei Hagen / Vekehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Vekehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Hagen - Montagnachmittag, um 15:15 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Hochstraße/ Kampstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Eine 65jährige Suzukifahrerin aus Hagen befuhr die Hochstraße in Richtung Bergischer Ring. Am Fußgängerüberweg in Höhe der Kampstraße übersah sie einen 37jährigen Mann, der die Hochstraße überquerte. Der Außenspiegel des Pkw kollidierte mit dem Arm des Mannes, so dass dieser zu Boden ging. Er zog sich eine Schürfwunde zu und wurde in ein Hagener Krankenhaus verbracht.

