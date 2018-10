Polizei Hagen / Verkehrsunfall auf dem Bergischen Ring

Verkehrsunfall auf dem Bergischen Ring

Hagen - Dienstagmorgen kam es auf dem Bergischen Ring zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 32-jähriger Hagener fuhr in Richtung Buscheystraße mit seinem Citroen auf einen vorausfahrenden Mazda auf, der verkehrsbedingt bremsen musste. Der Fahrer des Mazda, ein 51-jähriger Hagener, klagte in Folge des Zusammenstoßes über Nackenschmerzen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

