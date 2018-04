Polizei Hagen / Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem ...

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Hagen - Am Samstag, 31.03.2018, 18.00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger aus Hagen die Straße "Im Stift". Beim Abbiegen nach links in die Vorfahrt berechtigte Esserstraße kam es zur Kollision mit dem Ford Focus einer 41-jährigen aus Hagen, die die Esserstraße in Richtung Iserlohner Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei der vier Insassen des Ford verletzt, die Fahrerin sowie eine 15-jährige aus Hagen. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Insassen, eine Frau (24) sowie ein 5-jähriges Vorschulkind, in einem geeigneten Kindersitz sitzend, sowie die 53-jährige Beifahrerin im Renault blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13.500 Euro.

