Polizei Hagen / Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Lkw

Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Lkw

Hagen - Am 02.10.2018 ereignete sich um 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Bergischen Ring. Beim Rechtsabbiegen in Richtung Hauptbahnhof Hagen touchierte ein 58jähriger Lkw Fahrer mit seinem Anhänger den neben ihm befindlichen Linienbus der Hagener Straßenbahn. Eine Seitenscheibe des Busses wurde dabei zerstört. Eine Insassin des Busses verletzte sich leicht am Finger und am Fuß durch die in den Innenraum stürzenden Glasscherben. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Pressestelle Michael Siemes Telefon: 02331/986 15 16 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha