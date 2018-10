Polizei Hagen / Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte in Vorhalle

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte in Vorhalle

Hagen - Zwischen dem 25.10.2018 und dem 30.10.2018 kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Kindertagesstätte in Vorhalle. Die Einbrecher versuchten, an drei Stellen in das Gebäude an der Straße Funckenhausen zu gelangen. Die Polizei stellte an einem Fenster und zwei Türen Hebelmarken fest. Den Tätern gelang es nicht, in das Gebäude zu gelangen. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter 986 2066 entgegen.

