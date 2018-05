Polizei Hagen / Widerstand nach Rotlichtverstoß - Fußgänger ...

Widerstand nach Rotlichtverstoß - Fußgänger dreht durch

Hagen - Am Mittwoch, 02.05.2018, kam es zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen 14:30 Uhr kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei die Fußgängerampel am Zentralen Omnibusbahnhof am Graf-von-Galen-Ring. Dort trat ein 32-Jähriger an die Bordsteinkante und ging, obwohl die Ampel für ihn Rotlicht zeigte, einfach über die Straße. Ein 59-jähriger Polizist versuchte ihn danach anzuhalten, um den Verstoß zu ahnden. Auch nach mehreren Aufforderungen blieb der Mann nicht stehen. Als der Beamte den 32-Jährigen festhielt, drehte dieser sich um und schlug gegen den Unterarm des Polizisten. Zwei Uniformierte eilten ihrem Kollegen zu Hilfe, da der Hagener zu randalieren begann. Bei dem folgenden Handgemenge wurde ein Polizist leicht verletzt. Die Beamten brachten den Alkoholisierten in das Polizeigewahrsam. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

