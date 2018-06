Polizei Hagen / Wo ist das Problem?

Wo ist das Problem?

Hagen - Ein Ladendetektiv beobachtete am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr zwei junge Männer, die in einem Kaufhaus an der Elberfelder Straße Kleidungsstücke aus den Auslagen nahmen und sich damit in eine weniger frequentierte Ecke begaben. Dort packten sie die fünf T-Shirts, zwei Sporthosen, fünf paar Socken und ein Poloshirt in einen Rucksack und verließen das Geschäft. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf, verständigte die Polizei und konnte die beiden 16 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen stellen und den Beamten übergeben. Beide machten gegenüber der Polizei keine Angaben zu dem Vorfall, die Waren im Wert von 250 Euro kamen über den Detektiv zurück in das Geschäft und die Polizisten legten eine Anzeige vor. Das Unrechtsbewusstsein schein bei den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Heranwachsenden nicht sehr ausgeprägt zu sein. Im Rahmen der Identitätsfeststellung gab der 19-Jährige an, dass er nicht verstehe, was das Problem sei, da sie schließlich nur Kleidung geklaut haben und keine Goldbarren!

