Polizei Hagen / Wohnungsbrand in Hohenlimburg

Wohnungsbrand in Hohenlimburg

Hagen - Am Donnerstagmittag, gegen 13:00 Uhr, erhielten Feuerwehr und Polizei einen Einsatz in die Straße Am Stift. Zeugen meldeten Rauchentwicklung aus einer Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr brach die Wohnung auf und löschte das Feuer. Die Wohnung war unbewohnt, verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Quelle des Brandes lag in der Wohnung. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes in der Mietwohnung aufgenommen.

