Polizei Hagen / Wohnungseinbruch in Altenhagen

Wohnungseinbruch in Altenhagen

Hagen - Als ein 25 Jahre alter Mieter am Dienstagnachmittag nach Hause kam, musste er feststellen, dass die Etagentür zu seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dreieckstraße aufgebrochen war. Der ober die unbekannten Täter hatten sie aufgehebelt, sich so Zugang verschafft und die Wohnung durchsucht. In einer Schublade hatte der Geschädigte einen dreistelligen Geldbetrag aufbewahrt, der den Einbrechern erbeuteten. Die Tatzeit lässt sich nur grob eingrenzen, am Vorabend hatte der 25-Jährige gegen 21.30 Uhr die Wohnung verlassen und am Dienstag um 16.00 Uhr den Einbruch bemerkt. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort, Hinweise bitte an die 986 2066.

