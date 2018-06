Polizei Hagen / Wohnungseinbruch in Hohenlimburg

Wohnungseinbruch in Hohenlimburg

Hagen - In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montag, 12.00 Uhr, kam es in Hohenlimburg zum Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Als die 23 Jahre alte Geschädigte die Etagentür in der Preinstraße öffnen wollte, stellte sie fest, dass diese deutliche Hebelspuren aufwies. In ihrer Wohnung waren die Zimmer durchwühlt, zumindest eine Spardose in Form eines Teddybären wurde von Unbekannten entwendet. Sie entkamen mit einer Beute in Höhe von etwa 50 Euro Münzgeld. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort, Hinweise im Zusammenhang mit dem Vorfall bitte an die 02331-986 2066.

