Polizei Hagen / Zigarettenautomaten aufgesprengt

Zigarettenautomaten aufgesprengt

Hagen - In der Nacht zum 3 Oktober wurden in Hagen gleich zwei Zigarettenautomaten aufgesprengt. Der erste Fall ereignete sich gegen 23:50 Uhr in Haspe. In der Louise-Märker-Straße meldeten Anwohner zunächst einen lauten Knall und eine starke Rauchentwicklung. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort stellten dann fest, dass ein Zigarettenautomat komplett zerstört worden war. Auf Grund des umfangreichen Schadensbildes kann zur Zeit noch nicht gesagt werden, ob auch Zigaretten entwendet wurden. Der zweite Sachverhalt ereignete sich nur ca. 10 Minuten später. Gegen 0 Uhr meldeten Zeugen einen lauten Knall aus dem Bereich der Alleestraße. Auch hier ist ein Zigarettenautomat komplett zerstört worden. In diesem Fall konnten Zeugen mehrere Jugendliche im Umfeld des Automaten ausmachen, die dann die Flucht ergriffen. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei bereits die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe zu den beiden Taten sind bislang noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (tr)

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an: Einsatzleitstelle Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha