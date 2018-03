Polizei Hagen / Zwei Auffahrunfälle mit je einer ...

Zwei Auffahrunfälle mit je einer Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Hagen - Hoher Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall am Graf-von-Galen-Ring. Gegen 17.30 Uhr fuhren zwei VW-Transporter hintereinander in Richtung Altenhagen. Zu spät erkannte ein 32 Jahre alter Fahrer, dass der Wagen vor ihm, gesteuert von einem 49-Jährigen, verkehrsbedingt anhalten musste. Er prallte mit Wucht ins Heck des Vordermanns und durch den Aufprall verletzte sich die ebenfalls 49 Jahre alte Beifahrerin im vorderen Wagen leicht. Während Frau angab, nach der Unfallaufnahme einen Arzt aufsuchen zu wollen, musste ein Abschleppwagen das verursachende Fahrzeug abschleppen. Der Gesamtschaden liegt über 20000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Fast identisch war der Unfallhergang gute zwei Stunden zuvor an der Wehringhauser Straße. Auch da musste ein 31 Jahre alter Autofahrer mit Fahrtrichtung Zentrum seinen Audi verkehrsbedingt anhalten und ein nachfolgender 54-jähriger Mercedes-Fahrer prallte ihm mit Wucht ins Heck. Die 33-jährige Beifahrerin in dem Audi verletzte sich leicht und wollte einen Arzt aufsuchen. Der Schaden liegt ebenfalls bei 20000 Euro, der Mercedes musste abgeschleppt werden.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Pressestelle Ulrich Hanki Telefon: 02331/986 15 11 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha